В доме экс-министра правительства Тимошенко прошел обыск

На Украине прошли обыски в доме экс-министра угольной промышленности Виктора Полтавца, входившего в состав правительства Юлии Тимошенко. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела.



Об этом сообщает МВД Украины. В жилище Полтавца «проводились действия в рамках одного уголовного дела. Дайте день-два, и мы расскажем», передает УНИАН. Обыск проводился вчера около 17.00 по месту жительства Полтавца - в Луганской области - работниками местной милиции. Виктор Полтавец занимал должность министра угольной промышленности Украины с декабря 2007 года по март 2010 года.