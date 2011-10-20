Присяжные признали Аслана Черкесова виновным в убийстве Егора Свиридова

Присяжные Мосгорсуда признали уроженца Нальчика Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Черкесов признан не заслуживающим снисхождения.



Об этом сообщает РАПСИ. Егор Свиридов был убит выстрелом из травматического пистолета в ночь на 6 декабря 2010 года на Кронштадтском бульваре в Москве в результате драки. Преступление вызвало большой общественный резонанс и спровоцировало беспорядки на Манежной площади.