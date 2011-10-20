Задержанных в МГУ студентов с неудобными вопросами Медведеву отпустили на волю

Все задержанные в четверг на встрече с Дмитрием Медведевым студенты МГУ отпущены без предъявления каких-либо претензий. Четверых отпустили еще в университете, а трёх доставленных в ОВД – после воспитательной беседы.



Об этом в четверг вечером сообщила одна из побывавших в ОВД "Арбат", Вера Кичанова.

Тем временем, отец одного из студентов, участвовавших в акции, рассказал, что его сыну сотрудники ФСО угрожали отчислением, сообщает "Эхо Москвы".

Когда глава государства приехал в МГУ, несколько учащихся достали небольшие плакаты с вопросами к Дмитрию Медведеву.

В частности, "Почему Вы сидите в Твиттере, а Ходорковский – в тюрьме?", "Вам не жалко бюджетных денег на такие выборы?" и "За что вы уволили Кудрина?".

После чего были задержаны.