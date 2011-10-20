Греция-таки получит очередные $8 млрд по рекомендации тройки кредиторов

Тройка кредиторов Греции - МВФ, Евросоюз и ЕЦБ - по итогам своей недавней работы в республике в четверг в отчёте рекомендовала выделить Афинам очередной транш кредита в размере $8 млрд в кратчайшие сроки.

При этом инспекторы указывают на вызывающую "серьезные опасения" динамику в обслуживании Афинами долгов страны. В документе отмечается, что экономический спад в Греции оказался более значительным, чем ожидалось, и соответствующие среднесрочные прогнозы следует пересмотреть в сторону понижения, передает Reuters.

Кроме того, эксперты считают, что дополнительные меры правительства страны по повышению доходов бюджета и сокращению расходов казны позволят Афинам достичь целевого показателя по дефициту бюджета в 2012г. В текущем году его достичь уже не удастся.



"Совместная комиссия, в состав которой входят представители ЕС, ЕЦБ и МВФ, рекомендует выделить Греции шестой транш в кратчайшие сроки, как только ранее согласованные меры по финансовой консолидации, приватизации и реформе трудового рынка республики примут форму закона", - отмечается отчёта.

Взамен руководство Греции обязалось осуществить ряд мер, направленных на резкое сокращение бюджетных расходов: уменьшить зарплаты, повысить пенсионный возраст, сократить рабочие места, а также провести широкую программу приватизации.

Эти меры крайне непопулярны в греческом обществе. С 2009г. в стране не прекращаются массовые забастовки и другие акции протеста против сокращения бюджетных трат, напоминает RBС.