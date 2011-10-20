Президенту России Дмитрию Медведеву понравилась идея открыть в Москве Дом татарской кухни. Реализовать проект планирует московская студентка родом из Башкирии. Сам Медведев признался, что любит итальянскую кухню.



В четверг глава государства встречался с молодежью в МГУ. "Хочу открыть в Москве дом национальной татарской кухни, есть ли смысл, потому что ресторан будет без алкоголя?" - спросила президента девушка. "Это абсолютно хорошая идея, рестораны должны быть разными, почему все должно быть причесано под одну гребенку?" - одобрил бизнес-план глава государства. По словам президента, сам он любит итальянскую кухню, но таких ресторанов в столице сейчас слишком много. "Когда езжу за границу и выдается свободная минутка, всегда иду в национальный ресторан, где можно почувствовать душу народа", - цитирует Медведева РИА Новости.