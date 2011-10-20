Путин встретил православную святыню - пояс Богородицы - в аэропорту Пулково

Впервые за всю историю христианства православная святыня - пояс Божьей Матери из Ватопедского монастыря на Афоне - доставлена для поклонения в Россию, в "Пулково" в четверг её встретил премьер РФ Владимир Путин.

Ранее эта христианская святыня никогда не бывала в России.

Сопровождавшие Путина вице-премьер Дмитрий Козак и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко также подошли к святыне, приложились к ковчегу с поясом.

Глава Фонда Андрея Первозванного, президент ОАО РЖД Владимир Якунин подарил премьеру икону, написанную на Афоне по случаю принесения пояса Богородицы в Россию.

Он отметил, что "такие иконы у нас не пишут в стране, у нас такая манера письма не в традиции". Как сообщил глава фонда, организовавшего прибытие святыни в Россию, икона написана монахами Ватопедского монастыря.

Православные верят, что пояс Пресвятой Богородицы обладает удивительной силой, помогает при рождении детей.

Святыня будет находиться в России с 20 октября по 23 ноября, посетит 12 городов, в том числе "самые крайние епархии" Севера, Дальнего Востока, юга России.

Пояс Богородицы будет находиться в Санкт-Петербурге 20-24 октября, Екатеринбурге - 24-27 октября, Норильске - 27-29 октября, Владивостоке - 29 октября - 1 ноября, Красноярске - 1-4 ноября, Дивееве - 4-7 ноября, Саранске - 7-10 ноября, Самаре - 10-13 ноября, Ростове-на-Дону - 13-16 ноября, Калининграде - 16-19 ноября и Москве - 19-23 ноября.