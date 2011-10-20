Медведев согласился возглавить постоянный форум для межнационального общения

На встрече с молодёжью в МГУ Дмитрий Медведев поддержал идею аспиранта одного из московских университетов, предложившего главе государства создать и возглавить форум для межнационального общения граждан России.



Этот постояннодействующий орган, по мнению вдохновителя идеи, должен действовать с участием представителей различных национальных меньшинств.

"Я, конечно, готов создать вот такой небольшой форум из представителей разных национальностей. Это нормально абсолютно", - отреагировал Медведев.

Но еще важнее, по его словам, для любого руководителя федерального уровня - много ездить по стране и общаться с обычными людьми.

"Очень важно, чтобы во время поездок в различные регионы любой руководитель общался с теми, кто представляет разные социальные группы, разные национальности, понимая, как они живут - и в огромной Москве, и в относительно маленьких городах, и даже в посёлках", - сказал Медведев.

"Ездить и общаться нужно. Что касается вашей идеи, я подумаю, как это организовать", - пообещал он аспиранту-юристу.

Тот акцентировал внимание на том, что подобный форум должен возглавить именно Медведев - будь-то в качестве президента или главы правительства.