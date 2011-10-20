Президент России Дмитрий Медведев может завести страничку в социальной сети "В контакте". У Медведева уже есть аккаунт в Twitter, а в среду глава государства завел страничку в Facebook.



Об этом сообщила пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По ее словам, в последнее время Медведев в ходе общения со своими сторонниками много говорил о необходимости развития обратной связи, в том числе через интернет. "И очень многие его собеседники говорили о том, что подобный способ является эффективным и доступным механизмом прямой связи граждан и представителей государства", - сказала Тимакова. В связи с этим президент решил усилить свое присутствие в социальных сетях, сказала Тимакова, комментируя появление странички на Facebook.