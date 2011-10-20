Социологи Германии: каждый второй немец ворует из отелей

По данным исследования, проведенного социологами в Германии, каждый второй немец хотя бы раз в жизни прихватил с собой из гостиницы какую-нибудь мелочь. 56% немцев признались в том, что они совершали кражи из отелей.

Гостиничной клептомании подвержены и мужчины, и женщины.

В отличие от пола, возраст играет здесь некоторую роль: молодые в целом воруют чаще, чем пожилые.

Кроме того, как выяснилось, что к воровству более склонны люди с законченным высшим образованием: в кражах признались 66%.

Чаще всего посетители отелей прихватывают с собой туалетные принадлежности (38% краж): здесь лидируют мыло, шампунь и гель для душа. Кроме того, нередко их внимание привлекают карандаши (21%, газеты и журналы (15%), тапочки (8%) и полотенца (7%). Руководство отелей обычно смотрит на подобные пропажи сквозь пальцы, хотя и не одобряет подобной практики.

Впрочем, бывают и более крупные пропажи: так, одному из посетителей удалось вырезать и унести с собой часть ковра, другой ухитрился взять на память двухсот_килограммовую скульптуру. Также в списке необычных краж фигурируют телевизоры, стереосистемы и другая техника.