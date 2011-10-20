Убийство Егора Свиридова: Присяжные думают над вердиктом

В Мосгорсуде присяжные удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу об убийстве болельщика "Спартака" Егора Свиридова. Присяжным предстоит ответить почти на 30 вопросов касательно виновности подсудимых.



Судья Мосгорсуда Андрей Расновский в своем напутственном слове присяжным заседателям напомнил обстоятельства данного уголовного дела. Также судья сообщил фабулу обвинительного заключения и разъяснил те статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняется подсудимый, передает "Интерфакс".



Убийство Егора Свиридова вызвало большой общественный резонанс, в частности массовые акции протеста в 12-ти городах России. Убийство было совершено 6 декабря 2010 года в Москве, в районе Кронштадтского бульвара.