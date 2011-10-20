Росстат: после долгого перерыва потребительские цены в России выросли

По данным, обнародованным Росстатом в России впервые за долгое время зафиксирован рост потребительских цен. Последний раз цены росли в июле, после этого в течение 3,5 месяцев была либо нулевая инфляция, либо дефляция.

За период с 11 по 17 октября инфляция в России составила 0,1%.

С начала октября инфляция составляла 0,1%, а за период с начала года - 4,8%.

За аналогичный период 2010г. потребительские цены в России выросли на 6,7%, тогда как с начала октября этот показатель составлял 0,4%. Такие данные приводит Росстат.

За отчетную неделю выросли цены сразу на ряд продуктов питания: сыры и яйца подорожали на 0,6% и 0,5% соответственно. Творог жирный, сливочное масло, вареные колбасы, сосиски и сардельки стали дороже на 0,3-0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%, в том числе на репчатый лук - 2,3%, картофель - 1,7%, морковь - 1,4%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,9%.

Ранее замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач отмечал, что в октябре ожидается инфляция в пределах 0,3-0,5%.

Согласно официальному прогнозу, рост потребительских цен в стране в 2011г. окажется в пределах 7%.