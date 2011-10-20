Голландия будет способствовать облегчению визового режима между Россией и ЕС
20 октября 2011, 17:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Нидерланды поддерживают усилия по облегчению визового режима между РФ и Евросоюзом, заявил в четверг премьер-министр этой страны Марк Рютте на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с Дмитрием Медведевым.
Президент РФ в свою очередь сказал, что "мы не боимся друг друга со времен Петра Первого, скорее, всё время дружим".
"Но решение об отказе от виз конечно необходимо принимать", - отметил Дмитрий Медведев. По его словам, Россия рассчитывает, что Нидерланды будут способствовать этому процессу.