Голландия будет способствовать облегчению визового режима между Россией и ЕС

Нидерланды поддерживают усилия по облегчению визового режима между РФ и Евросоюзом, заявил в четверг премьер-министр этой страны Марк Рютте на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с Дмитрием Медведевым.

Президент РФ в свою очередь сказал, что "мы не боимся друг друга со времен Петра Первого, скорее, всё время дружим".

"Но решение об отказе от виз конечно необходимо принимать", - отметил Дмитрий Медведев. По его словам, Россия рассчитывает, что Нидерланды будут способствовать этому процессу.