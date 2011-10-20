Собянин: причина транспортного коллапса в Москве в градостроительной политике

Причинами транспортного коллапса в Москве является неправильная градостроительная политика, заявил в четверг Сергей Собянин. Градоначальник напомнил, что по плотности застройки Москва – лидер среди европейских столиц.

А по плотности дорог в разы им уступает.

При этом, как сказал Собянин, он не собирается во всём этом своего предшественника Юрия Лужкова. "На самом деле москвичам всё равно, кто виноват в этом", - сказал мэр Москвы.

Единственное решение проблем пробок - развитие общественного транспорта. По этому пути идут все мегаполисы мира, сообщил Собянин. Так что в ближайшие 2-3 года большинству москвичей придется рассстаться со своими автомобилями для передвижения по городу.