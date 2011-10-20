Собянин: в центре Москвы количество парковочных мест будет ограничиваться

Столичные власти увеличили количество парковочных мест во дворах в 2 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг на пресс-конференции на Тверской. Хотя серьёзная проблема с парковочным пространством остаётся.

"Машины ставят на тротуарах в два ряда или возле подъезда так, что пройти невозможно. Плюс проблема безопасности, потому что машины припаркованы в несколько рядов на проезде возле домов, не дают проехать ни скорой помощи, ни пожарной машине", — рассказал С.Собянин

По его словам, в этом году столичные власти сделали все возможное для увеличения количества парковочных мест в 2 раза. Эта работа, отметил мэр, будет вестись и на следующий год, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Также, по словам С.Собянина, город выполнит все обязательства по отношению к дольщикам "народных гаражей".

Говоря о парковках возле конечных станций метро и в рамках улично-дорожной сети, московский градоначальник сообщил, что власти изыскивают любые возможности для организации парковочного пространства.

"Мы все клочки земли, которые можно найти возле станций метро, конечных остановок, выискиваем, забираем в городскую собственность, если они заняты арендаторами, и уже сегодня пытаемся сделать там парковочное пространство", — заявил мэр города.

Он добавил, что на данный момент организовано несколько тысяч таких парковочных мест, однако для решения транспортных проблем города этого недостаточно.

В центре города, по словам Сергея Собянина, возможности для парковки будут ограничиваться.

К I кварталу 2012 года, сообщил мэр, будет разработана схема парковочного пространства в Центральном административном округе.