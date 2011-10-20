Московские медики требуют выполнения обязательств властей по жилью

Столичных медицинских работников вынудили бороться за свои жилищные права публичными акциями. В предстоящее воскресенье в полдень московские медики соберутся на Пушкинской площади на разрешённый митинг.

Мероприятие согласовано с московской мэрией.

Медики надеются, что будет услышан их призыв к выполнению обязательств московского правительства перед медицинскими работниками по передаче жилья в социальный найм.

Митинг будет проведён у памятника Пушкину с 12:00 до 13:30 часов 23 октября 2011 года.

Организаторы отмечают, что акция состоится несмотря на беспрецедентное давление на организаторов и участников со стороны администрации медицинских учреждений и руководства окружных департаментов здравоохранения.

Медиков придут поддержать служащие других профессий, оказавшихся в таком же положении обманутых городскими чиновниками.