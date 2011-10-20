Собянин: в Москве 200 тысяч мигрантов работают по квоте, столько же - нелегально

В Москве будет проводиться жёсткая миграционная политика, власти города намерены выявить и поставить на учет всех нелегальных иностранных мигрантов, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Жизнь расставила свои приоритеты, сколько нужно Москве мигрантов", - сказал московский градоначальник на пресс-конференции.

Он напомнил, что в столице определена квота для трудовых мигрантов, приезжающих из-за рубежа. "Это 200 тысяч человек", - уточнил мэр Москвы.

"По нашим оценкам, примерно такое же количество работает нелегально, это самое худшее", - заявил мэр. По его мнению, все нелегальные мигранты должны быть выявлены и поставлены на учет, а незаконные трудовые мигранты, по мнению Сергея Собянина, ухудшают криминогенную ситуацию в столице, сообщает Интерфакс.