Хоронить россиян могут только государство и муниципалитеты

Частные кладбища по-прежнему запрещены законом, хотя желающих открыть их в столичном регионе достаточно, заявил накануне заместитель главы департамента торговли и услуг Москвы Андрей Марсий.

"Кладбища могут быть только государственными или муниципальными", - сказал Андрей Марсий на пресс-конференции в среду.

"К сожалению, на сегодняшний день федеральное законодательство не позволяет использовать частную землю для кладбищ, хотя у нас есть большое количество обращений со стороны частных землепользователей", - пояснил он.

По данным департамента, сегодня в Москве насчитывается 71 кладбище общей площадью 1800 га. В черте города расположены 59 некрополей и 4 крематория, в Подмосковье - 12 кладбищ.