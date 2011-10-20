Собянин: Москва за 3 года избавится от ветхих пятиэтажек

В столице до 2014 года все пятиэтажки сносимой серии в Москве будут снесены, заявил на пресс-конференции в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Предполагается, что за 3 года все работы будут выполнены.

"В Москве осталось порядка 350 пятиэтажек сносимых серий, которые должны быть снесены", - сказал Сергей Собянин.

По его словам, за этот год будет снесено около 100 домов.

"Предполагаем, что за 12-й, 13-й, 14-й года все работы будут выполнены", - добавил мэр.