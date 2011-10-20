Запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру в Южной Америке отложен на сутки, сообщило в четверг Европейское космическое агентство. При заправке ракеты кислородом возникли технические проблемы.

Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-СТ" в четверг впервые должна была стартовать с космодрома Куру в Южной Америке. Она должна вывести на орбиту два европейских навигационных спутника.

Ракета "Союз-СТ" - модификация "Союз-2" была специально разработана для стартов с Куру. Подчеркивается, что ракета модернизирована в соответствии с требованиями европейских партнеров к безопасности, системе телеизмерений и условиям эксплуатации.