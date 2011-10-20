В Афинах члены греческого профсоюза "Всерабочий боевой фронт" пытаются заблокировать здание местного парламента и не пустить туда депутатов. На четверг там запланировано голосование по пакету новых мер жесткой экономии.

Одна группа профсоюзных активистов находится на площади Синтагма перед главным входом в парламент, а три другие выстраивают цепочки из людей с остальных сторон.

Помимо этого в Греции продолжается забастовка, в рамках которой в стране на двое суток прервано железнодорожное и морское сообщение. Хуже всего обстоит ситуация с мусорщиками, которые уже 19 дней отказываются выполнять свои обязанности.

Именно сегодня заканчиваются трехдневные дебаты по законопроекту, после чего состоится поименное голосование по отдельным статьям документа. Только после этого он сможет вступить в силу.

Одобрение этого документа выдвигается в качестве условия "тройкой" международных кредиторов для предоставления Афинам шестого транша кредитной помощи. Без этих 8 млрд евро Греции пришлось бы объявить дефолт по текущим платежам уже в середине ноября.