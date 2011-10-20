7 миллионов взрослых россиян предпочитают виртуальный шопинг

Объем рынка интернет-торговли в 2011 году достигнет 315 млрд рублей, что на 26% выше показателей прошлого года, сообщили в четверг эксперты на "круглом столе" в рамках Недели российского интернета.

"При этом на рынок товаров приходится примерно 266 млрд рублей, а остальное - на рынок услуг", - отметил руководитель проекта "Мир интернета" Фонда "Общественное мнение" Павел Лебедев.

Компания "Дата инсайт", занимающаяся исследованиями рынка электронной торговли, прогнозирует объем этого рынка в 2011 году на уровне 310 млрд рублей. "Это больше, чем мы ожидали", - отмечает ее руководитель Федор Вирин.

По словам Лебедева, сейчас около 7 млн россиян старше 18 лет делают покупки в сети.