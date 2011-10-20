Во дворах и подъездах будет полностью заменена система видеонаблюдения - Собянин

Столичный градоначальник Сергей Собянин, выступая на пресс-конференции, заявил, что в ближайшие три года во дворах и подъездах Москвы будет полностью заменена система видеонаблюдения.



Московский мэр сказал в четверг: "Мы понимаем, что половина из всего этого оборудования, установленного в наших подъездах, фактически не работает, а та, что работает, – работает недостаточно эффективно... Поэтому принято решение практически полностью заменить систему видеонаблюдения в подъездах и во дворах", – цитирует Собянина Интерфакс.



По словам мэра, система видеонаблюдения в жилом секторе приносит свои плоды – с помощью записей с камер уже раскрыто более 3,5 тысяч различных преступлений. Уже в декабре в городе начнет функционировать Единый центр хранения данных, полученных с объектов видеонаблюдения. А со временем в этот центр будет поступать информация и со всех видеосистем, которые установлены в столице.



Столичный мэр отметил, что с 1 апреля следующего года начнется оборудование "современными точками видеообзора более 48 тысяч подъездов, а также установка свыше 9 тысяч видеокамер во дворах".



Сергей Собянин уточнил, что в течение трех лет "на эти мероприятия предусмотрено выделить из городского бюджета около 6,5 млрд рублей".



Напомним, в январе текущего года разразился скандал с махинациями по установке камер наблюдения столичным ГУВД: компания, выполнявшая заказ, на бюджетные деньги установила муляжи видеокамер, а в центр ГУВД отправлялись подставные кадры вместо реальной съемки.