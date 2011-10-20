В России предлагают ввести для мигрантов обязательную процедуру дактилоскопии

Власти Москвы предлагают ввести для мигрантов обязательную процедуру дактилоскопии. В связи с этим Сергей Собянин утвердил решение Координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе.



В утвержденном мэром документе говорится о "целесообразности введения обязательной процедуры дактилоскопирования для иностранных граждан и лиц без гражданства, получающих разрешение на работу в установленном законом порядке". Кроме того, в документе предлагается усовершенствовать порядок задержания и выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан, совершивших правонарушения.



Также, столичный градоначальник Сергей Собянин поручил ГУВД Москвы проработать соответствующее предложение, после чего документ поступит в Федеральную миграционную службу России, передает ИТАР-ТАСС.