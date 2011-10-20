Премьер Австралии поприветствовала Елизавету II по-королевски - кивком головы

Австралийские СМИ бурно обсуждают инцидент во время встречи премьер-министра страны Джулии Гиллард с Елизаветой II накануне, в начале 11-дневного визита королевской четы Великобритании в Австралию.

Гиллард приветствовала монарха своей родины кивком головы, вместо реверанса.



Глава правительства Австралии утверждает, что не нарушала этикет и вполне имела право приветствовать королеву так.

Между тем, известный в Австралии специалист по этикету Джун Дэлли Уоткинс резко осудила поведение Гиллард.

"Неважно, роялистка она или нет, это вопрос вежливости по отношению к королеве", - считает специалист. И большинство пользователей интернета соглашаются с Дэлли Уоткинс.

Напомним, победа на выборах главы правящей Лейбористской партии обеспечившей ей кресло премьер-министра, которое ранее занимали исключительно мужчины, 48-летней Джулии Гиллард, которая не замужем и не имеет детей, в июне минувшего года стала сенсацией в политической жизни Австралии.

Она не только первая женщина-премьер, но и первый человек, занявший столь высокий пост, не будучи уроженцем страны. Ее родиной является Великобритания.