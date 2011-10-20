Почта России и Таможенная служба переходят на электронный документооборот. Об этом представители ведомств рассказали в четверг на выставке "Таможенная служба-2011", которая открылась в Москве на ЦВК "Экспоцентр".

Особый интерес специалистов, работающих в таможенной сфере, на выставке вызвали презентации последних разработок ФТС России в области IT технологий.

Здесь можно ознакомиться с работой систем отвечающих за обработку сведений, поданных в электронном виде.Речь идет о системах электронного декларирования и предварительного информирования, благодаря которым 100 % таможенных органов готовы к обработке всего объема деклараций в электронном виде.

А почте России без лишних бумаг станет проще и быстрей обрабатывать, например, посылки из-за рубежа. Ведь задержки именно этих почтовых отправлений часто вызывали недовольство россиян.