Росатом: прозрачности в работе стало больше

19 октября с.г. состоялось совместное заседание Общественного Совета и Совета по прозрачности Госкорпорации «Росатом». Тема заседания - Внедрение системы комплексного противодействия коррупционным угрозам на предприятиях госкорпорации «Росатом». На заседании также был представлен доклад директора Центра антикоррупционных исследований «Transparency International – Россия» Елены Панфиловой. Эта авторитетная организация провела мониторинг внутренних документов и регламентов и содержательный анализ закупочной деятельности госкорпорации «Росатом» на предмет коррупционных рисков и проанализировала действующий Единый отраслевой стандарт закупок. Положительные сдвиги - налицо.

Руководство госкорпорации «Росатом» на протяжении последних двух лет выстраивает комплексную систему противодействия коррупционным угрозам, взят курс на гласное раскрытие фактов нарушений внутри корпорации, незамедлительную передачу результатов внутренних проверок в правоохранительные органы. Эта работа происходит в логике повышения внутренней управленческой эффективности госкорпорации.

Напомним, 4 октября на Наблюдательном Совете ГК «Росатом», который возглавляет первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, было отмечено, что проведенная работа уже дает результаты. На 278 предприятиях Госкорпорации внедрен Единый отраслевой стандарт закупок (ЕОСЗ), создан Арбитражный комитет для разрешения споров между заказчиками и поставщиками. Происходит радикальное снижение числа нарушений с признаками коррупционного поведения. Количество фактов распоряжения имуществом без согласия собственника сократилось в 6 раз, количество действий, совершенных в интересах третьих лиц – в 8,5 раз, совершение сделок с заинтересованностью снизилось в 4,5 раза.

Достигнутая экономия от внедрения прозрачной системы закупок в 2010 году составила 19,7 млрд рублей (11% от общего объема открытых закупок), а за первое полугодие 2011 года – 11,6 млрд рублей. При этом количество открытых конкурентных процедур выросло с двух тысяч в 2009 году до почти 35 тысяч (34 879) – в 2011 году. В результате, к примеру, готовящийся к пуску четвертый блок Калининской АЭС обойдется в 76 млрд рублей, вместо запланированных по смете 83 млрд.рублей Это абсолютно сенсационный для современной России результат, где нормой как раз является превышение строительных смет, иногда в разы. Экономия на строительстве 7 миллиардов рублей является результатом как повышения эффективности управления в госкорпорации, так и прозрачность, конкурентность закупочных процедур.

Председатель Наблюдательного совета Игорь Шувалов поручил продолжать реализацию программ по противодействию с коррупцией, сохраняя практику информирования общественности о результатах этой работы, несмотря на репутационные риски, возникающие, когда до сведения общественности доводится информация о количестве выявленных нарушений и переданных сведений в правоохранительные органы. Он отметил: «Важно, что железным правилом в Росатоме является не укрывательство и не защита чести мундира, а выявление нарушений и представление обществу таких сведений».

Глава Росатома Сергей Кириенко подчеркнул, что «Росатом рискует, предавая огласке выявленные нарушения и может столкнуться с мнением населения, что если столько правонарушений, значит, дела в отрасли обстоят плохо. Но мы для себя твердо решили, что если не будем выносить сор из избы, мы ничего не добьемся в борьбе с коррупционными проявлениями».

Он также отметил, что « важно получить одобрение участников Общественного совета на выбранную долгосрочную политику Росатома, поскольку она затрагиваются интересы и репутацию отрасли».

На заседании был представлен доклад начальника Управления защиты активов Госкорпорации «Росатом», генерал-лейтенанта милиции в отставке Виктора Братанова о работе, которая ведется в отрасли. В.Братанов сообщил, что по инициативе внутренних контролирующих служб Росатома с начала года к различным формам ответственности привлечено 48 руководителей предприятий Госкорпорации. 12 человек из них уволены. В правоохранительные органы было передано 12 комплектов документов для возбуждения уголовных дел.

Необходимо подчеркнуть, в своей деятельности Росатом привлекает сторонних специалистов и общественные организации. Как говорилось выше, на заседании был представлен доклад директора Центра антикоррупционных исследований «Transparency International – Россия» Елены Панфиловой. Эта авторитетная организация провела мониторинг внутренних документов и регламентов и содержательный анализ закупочной деятельности госкорпорации «Росатом» на предмет коррупционных рисков и проанализировала действующий Единый отраслевой стандарт закупок.

- Динамика положительных изменений заметна, - отметила в своем выступлении Елена Панфилова.- Когда мы проводили в конце 2009-2010-м году первый раунд мониторинга коррупционных рисков в закупках госкорпорации Росатом ничего невозможно было найти, информационная прозрачность была минимальной. А после анализа выяснилось, что довольно много нарушений связано с нехваткой стандартов. К концу 2010 года ситуация начала меняться, а сегодня она, конечно, заметно, улучшилась. Качественно изменился Единый отраслевой стандарт закупок и прозрачность резко повысилась. Конечно, это не означает, что все цели достигнуты. До идеалов еще довольно далеко, но при этом важна настроенность на диалог и желание исправить ситуацию. Да, репутационные издержки, которые Росатом сегодня несет достаточно велики, но если этой работы не делать, будет еще хуже. Проще всего замалчивать и тем самым плодить коррупцию. Наши рекомендации как раз касаются решения двух задач. Первая – это улучшить внутреннюю нормативную базу, стандарты закупочной деятельности, решить вопросы, касающиеся возможности возникновения коррупционных рисков, которые в нем еще не решены. Вторая – показать, как этого избежать. Ведь недостатки являются следствием или недостаточности норм, или злого умысла, а где-то – недостаточная подготовка специалистов, которые проводят закупки. Все это – еще большие задачи, которые предстоит решать. Есть уверенность, что Росатом с этим будет постепенно справляться.

Мнение еще одного эксперта, который присутствовал на заседании. Ольга Анчишкина, директор Департамента развития федеральной контрактной системы Министерства экономического развития России:

- Усилия госкорпорации Росатом по повышению прозрачности закупочной деятельности очень заметны и ощутимы. Это и создание единых стандартов закупок и дополнительное регулирование всего цикла антикоррупционной деятельности. Важно то, что с прозрачной стадии планирования закупочной деятельности идет переход к прозрачной стадии исполнения закупочных процедур. Когда весь цикл замыкается – вот тогда и снимается коррупция. И это полностью совпадает с той генеральной линией, которую мы проводим в сфере нормативного регулирования государственных закупок.