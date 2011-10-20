Партии подсчитывают свой бюджет - во сколько им обойдется избирательная кампания

Российские партии начали сбор денежных средств на предстоящие выборы, уже сейчас они подсчитывают свой бюджет - во сколько же им обойдется эта избирательная кампания.



Самый большой бюджет оказался у "Правого дела" - 350 млн рублей, у партии ЛДПР тоже мощная спонсорская поддержка, которая выражается в 343 млн. рублей. А вот "Единая Россия" пока отстает от них - на ее банковских счетах числится 200 млн рублей.



У "Патриотов России" и того меньше, всего 160 тыс. рублей.



У партии КПРФ в партфонде лежит 15,6 млн рублей, 70-80% партбюджета уйдет на телеагитацию, пишет РБК daily.



Согласно российскому законодательству, стоимость всей избирательной кампании не должна превышать 1 млрд 350 млн рублей, объем избирательного фонда партии не должен превышать 700 млн. рублей, а дополнительные счета в регионах партии могут открыть на сумму от 15 до 55 млн рублей.