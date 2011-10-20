В центре Москвы закрыто еще одно нелегальное казино, сообщила Ирина Волк - пресс-секретарь Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции.



Ирина Волк рассказала, что "в управление поступила информация о деятельности подпольного игорного заведения, расположенного в подвале жилого дома в Центральном округе столицы. В ходе проверки было установлено местонахождение заведения, которое работало без вывесок и рекламы".



По ее словам, вход в казино осуществлялся исключительно по предварительному телефонному звонку. Для обеспечения безопасности заведение было оборудовано дверями шлюзового типа, а по периметру здания велось тщательное видеонаблюдение. Несмотря на все хитрости организаторов, сотрудники московской полиции под видом клиентов смогли проникнуть в этот игровой клуб. И в результате проведенной операции казино было закрыто.