На Украине лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что инициатором возбуждения "газового дела" против экс-министра Юлии Тимошенко был экс-президент Виктор Ющенко.



Выступая в эфире 5 канала украинского телевидения, Александр Ефремов сообщил, что возбуждение уголовного дело по факту подписания невыгодных для Украины газовых соглашений с Россией было инициировано во времена президентства Виктора Ющенко Советом национальной безопасности и обороны. По его словам, нынешняя власть стала заложником этой ситуации.



Лидер Партии регионов рассказал, что Юлия Тимошенко, занимавшая тогда должность премьер-министра Украины, всячески препятствовала расследованию этого дела. "Возбуждение уголовного дела против Тимошенко - инициатором был не Янукович. Оно было возбужденно на Совете Национальной безопасности и обороны Украины в феврале 2009 года. Тогда мы были в оппозиции, и Янукович был тоже в оппозиции. Это было сделано по инициативе президента Ющенко", - цитирует Ефремова Интерфакс.