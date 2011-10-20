В Дагестане обезврежена группировка, подозревающаяся в проведении терактов

В Дагестане обезврежено организованное преступное сообщество, подозревающееся в подготовке и совершении терактов, сообщили в пресс-службе ГУ экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ.



Сотрудник ГУЭБ МВД РФ рассказал: "Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению участников сообщества и документированию противоправной деятельности велись на протяжении четырех месяцев, что позволило выявить их иерархию и коррупционные связи".



По данным пресс-службы, обезвреженное преступное сообщество насчитывало более 30 участников и состояло из нескольких групп, в которых были четко разделены цели и их задачи, кроме тогоэти группы также были разграничены по вооруженности и характеру своей деятельности.