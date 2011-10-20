В ноябре россияне отдохнут три дня подряд

В Роструде в четверг сообщили, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россияне смогут отдохнуть три дня подряд: с 4 по 6 ноября включительно.



Сотрудник Роструда пояснил, что первая рабочая неделя ноября будет короткой, так как в пятницу 4 ноября в России отмечается государственный праздник — День народного единства.



Напомним, праздник День народного единства отмечается в РФ каждый год 4 ноября, начиная с 2005 года. Он появился в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.