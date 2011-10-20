Начальник УГИБДД по Московской области Сергей Сергеев сообщил, что автоинспекторы Подмосковья получат планшетные компьютеры, с помощью которых будут оформлять ДТП и выявлять угнанные автомобили.



Сергей Сергеев в интервью рассказал: "Как покажет себя опыт применения новинки, сказать пока сложно. Это – эксперимент, итоги станут ясны чуть позже по практике работы дежурных экипажей при оформлении ДТП и выявлении угнанного автотранспорта". По его словам, планшетник "легче, он мобильный, многофункциональный, не бьется. Он удобен в использовании. Его легче переносить с места на место. Для него не нужна специальная подставка".



А главное, что "вся интеллектуальная начинка планшетника, программное обеспечение, почтовый сервис - это уникальные отечественные разработки", кроме того, планшетники не будут подключены к интернету, "нами разработаны свои каналы связи, но о них я могу сказать только то, что они надежные", - констатирует начальник УГИБДД Подмосковья.



По словам Сергея Сергеева, введение в работу автоинспекции новых технологий - это обоснованное решение, которое поможет снизить риск работы автоинспекторов. Новые современные устройства будут закупаться по одному экземпляру на каждый экипаж ДПС, который будет работать на линии, передает Интерфакс.