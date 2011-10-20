По факту крушения Су-24 военная прокуратура проводит проверку

Военная прокуратура Восточного военного округа начала проверку по факту крушения фронтового бомбардировщика Су-24 в Амурской области и гибелью экипажа самолета.



Официальный представитель окружной военной прокуратуры сообщил, что военные прокуроры проверяют исполнение законодательства, обеспечивающего безопасность проведения полетов и правила подготовки к ним: "По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, выясняются причины и обстоятельства катастрофы".



В экстренных службах региона считают, что причиной катастрофы военного самолета Су-24 могла стать поломка стойки шасси во время посадки, когда "самолет шел на посадку, и уже на взлетно-посадочной полосе у него сложилась передняя стойка шасси. В результате машина столкнулась с землей и разрушилась", передает Интерфакс.