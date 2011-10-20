Актер Валентин Гафт выписан из НИИ имени Склифосовского по его желанию, его состояние удовлетворительное, об этом сообщили в приемном отделении клиники.



Сотрудник НИИ рассказал, что "Валентина Иосифовича выписали по его желанию в минувшую среду, однако ему предписан щадящий режим".



Напомним, в минувший понедельник актера госпитализировали прямо перед началом спектакля "Сон Гафта, пересказанный Виктюком", который был впоследствии отменен, актеру был поставлен диагноз - острый инфаркт миокарда.



Ранее уже сообщалось, что актер настаивает на выписке и что он уже чувствует себя хорошо. По информации некоторых СМИ, Валентин Гафт намерен выйти на сцену уже в эту субботу - 22 октября и сыграть одну из главных ролей в спектакле "Заяц. Love story". Актер служит в московском театре "Современник" с 1969 года, передает ИТАР-ТАСС.