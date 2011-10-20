Дмитрий Медведев решил писать еще и в Facebook

Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем блоге в Twitter, что он решил писать еще и в Facebook: "Решил писать еще и в Фейсбук. Читайте!", – написал MedvedevRussia.



Страница Медведева в Facebook существует уже больше полутора лет. Но в основном, там публиковались ссылки на его видеоблог и новости на сайте kremlin.ru.



Российский президент завел микроблог KremlinRussia в Twitter летом 2010 года, во время визита в США, когда он посетил штаб-квартиру компании Twitter в Кремниевой долине. А через несколько месяцев Дмитрий Медведев завел и второй микроблог – MedvedevRussia, который по словам его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, KremlinRussia предназначен для более официальных целей, а MedvedevRussia будет вестись им лично, передает Газета.ру.

Дмитрий Медведев первым из высших государственных деятелей России начал общение с гражданами в Интернете, заведя сначала блог, а затем и видеоблог.