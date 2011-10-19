Хиллари Клинтон прибыла с необъявленным визитом в Афганистан

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Хиллари Клинтон в среду прибыла с необъявленным визитом в столицу Афганистана. Самолет Клинтон приземлился в Кабуле около 23 часов мск.

Ожидается, что в афганской столице она проведет встречу с президентом страны Хамидом Карзаем и министром иностранных дел Залмаем Рассулом.

О темах переговоров информации нет, сообщает Reutеrs со ссылкой на представителей американской администрации.