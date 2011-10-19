США объявили о дате переговоров в Женеве по ядерной программе Северной Кореи

Госдепартамент США в среду объявил о дате начала переговоров по ядерной программе КНДР и смене специального посланника по Северной Корее. Переговоры, как сообщается, пройдут в Женеве 24-25 октября.

Американскую делегацию на них возглавит новый спецпосланник Глин Дэвис, представлявший до сих пор США в МАГАТЭ.

Шестисторонние переговоры при участии России, США, Китая, Южной Кореи и Японии по проблеме ядерного сдерживания Корейского полуострова были начаты 8 лет назад.

В 2009 году Пхеньян объявил о своем выходе из переговорного процесса.