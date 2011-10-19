В Москве оплачивать парковку можно будет через SMS

В столице весной следующего года появятся экспериментальные парковки с возможностью оплаты через SMS, сообщил в среду глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Николай Лямов.

Он рассказал, что в Москве будут созданы "несколько экспериментальных зон", внутри которых опробуют новую систему оплаты.

Также заместитель мэра сказал, что на перехватывающих парковках планируется при оплате стоянки автомобиля продавать билеты на метро, сообщает Интерфакс.