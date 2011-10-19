Пушкинский лицей отпраздновал с Путиным 200-летие по-царски

В Пушкине Ленинградской области в среду председатель правительства России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию образования Царскосельского лицея.

Премьер возложил цветы к памятнику самому известному выпускнику лицея - Александру Пушкину - вместе с потомками поэта и других лицеистов, после чего выступил с приветственным словом перед работниками и гостями музея, сообщает ИТАР-ТАСС.

На праздновании Владимр Путин встретился с потомками Пушкина и однокашников великого поэта.

В рамках юбилейных торжеств в самом Лицее состоялось открытие бюста видного государственного деятеля Михаила Сперанского, благодаря которому и появилось это учебное заведение. Кроме того, в стенах Лицея открылась новая экспозиция. К юбилею была отреставрирована мемориальная комната гувернера и рисовальщика Сергея Чирикова, на ее стенах восстановлены автографы юного поэта. Как поясняют сотрудники музея, это последнее помещение Лицея, которое не было музеефицировано.

Императорский Александровский лицей был открыт 19 октября 1811 года как школа подготовки юношества, "особенно предназначенного к важным частям службы государственной".

Кроме "Солнца русской поэзии", привилегированное учебное заведение воспитало Александра Горчакова, Ивана Пущина, Вильгельма Кюхельбекера, Якова Грота, Михаила Салтыкова-Щедрина, других выдающихся литераторов, военных, дипломатов, государственных деятелей.

До 1843 года Царскосельский лицей располагался во флигеле Екатерининского дворца, после чего был переведен в Санкт-Петербург. Во время Великой Отечественной войны здание серьезно пострадало и было восстановлено в первозданном виде в 1960-70-х гг. В 1997 году музей-лицей получил статус объекта культурного наследия народов России.