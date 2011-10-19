МКС подняли ещё на 3 километра

Для обеспечения стыковки грузового корабля "Прогресс" и пилотируемого "Союза", к международной космической станции в среду проведена первая коррекция орбиты МКС, её подняли на 3,1 километра.

"Манёвр проводился с помощью корректирующих двигателей служебного модуля "Звезда", - сообщил представитель подмосковного Центра управления полетами в среду.

Он отметил, что, по предварительной информации, двигатели проработали 113 секунд, в результате чего скорость полета МКС увеличилась на 1,8 метра в секунду, а средняя высота ее орбиты поднялась на 3,1 километра и составила 387,8 километра.

По словам представителя ЦУП, это была первая из двух коррекций орбиты станции, цель которых обеспечить условия для стыковки к МКС грузового корабля "Прогресс М-13М" (запуск 30 октября в 14:11 мск) и пилотируемого "Союза ТМА-22" (старт 14 ноября в 08:14), а также посадки "Союза ТМА-02М" 22 ноября в 06:25.

Второй маневр намечается на 26 октября, сообщает Интерфакс-АВН.