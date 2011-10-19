Газпром: Тимошенко для ЕС важнее непрерывного транзита российского газа в Европу

В Париже в среду зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на встрече министров энергетики стран-участниц Международного энергетического агентства впервые официально прокомментировал заключение Юлии Тимошенко.



"Например, ЕС в переговорах с Украиной по дальнейшему расширению сотрудничества требует освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко как определенного предварительного условия. Тем не менее, ЕС не подчеркивает в однозначной форме, что он требует от Украины обеспечения беспрепятственного и непрерывного транзита российского газа в Европу", - заявил в Париже Медведев, текст доклада которого размещен на странице "Газпром экспорта".

В этом Медведев видит политику двойных стандартов.