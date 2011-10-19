В Подмосковье живёт около полумиллиона нелегальных мигрантов

В Подмосковье около половины трудовых мигрантов, которые работают в области, находятся в регионе нелегально. Без разрешения здесь проживает более 400 тысяч человек из бывших советских республик.

Такие цифры озвучили в среду на заседании Общественной палаты. Темой обсуждения стала оценка миграционной ситуации.

По словам докладчиков, сведения о привлеченной иностранной рабочей силе предоставила лишь треть из 74 муниципальных образований.

На сегодняшний момент на территории области оформлено 127 000 разрешений на работу. Официальное трудоустройство привлекло в бюджет более 200 млн рублей.