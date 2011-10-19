Рогозин: массовые молитвы мусульман в центре Москвы - это демонстрация силы
19 октября 2011, 21:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Массовое посещение соборной мечети столицы в главные исламские праздники имеет политическую подоплёку, заявил 19 октября постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин.
"Когда автобусами свозятся мусульмане в центр Москвы не потому, что им негде молиться, а потому, что надо показать митинг, огромную массу людей, подчиненных своему мусульманскому священнику, это демонстрация силы, а вовсе не религиозный праздник", - сказал он.
По его убеждению, в России "мы должны перестать быть толерастами, а говорить друг с другом серьёзно и ответственно ради сохранения государственного единства", сообщает Интерфакс.