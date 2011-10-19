Российский писатель Багиров сбежал из-под домашнего ареста в Молдавии в Москву

Российский писатель Эдуард Багиров в среду прилетел в Москву, сбежав из-под домашнего ареста в Молдавии. До 13 октября он четыре месяца находился в СИЗО Кишинёва по обвинению в организации беспорядков.

Напомним, Багиров был задержан в Кишинёве 16 июня 2011 года и с тех пор следствие несколько раз продлевало срок его предварительного ареста.

На освобождении российского блогера и писателя настаивали власти РФ, МИД России выступил с жесткими заявлениями, а в Госдуме предлагали ввести санкции против Молдавии.

В четверг, 13 октября, суд все же изменил Багирову меру пересечения, продлив при этом срок его содержания под арестом на 30 дней. Как пояснила тогда руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Молдовы Мария Виеру, это решение суда было обусловлено тем, что "он эффективно сотрудничал со Службой информации и безопасности (СИБ) и следственными органами". СИБ располагал информацией, что у него есть место для проживания в Кишиневе - дом дяди его бывшей жены, уточняет "КП". Там, по планам, Багиров должен был находится под домашним арестом. Прокуратура собиралась обжаловать это решение, сообщает Интерфакс.

Кстати, Эдуард Багиров сам давно писал в Сети, что является одним из организаторов массовых беспорядков в центре Кишинёва 7-8 апреля 2009 года, но, видимо, правоохранительные органы прислушались к нему только сейчас.