Минфин: россияне скоро будут платить налог на недвижимость по рыночной стоимости
19 октября 2011, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне будут платить единый налог на недвижимость по рыночной стоимости уже через год, сообщил в среду заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ставка нового налога пока не озвучивается.
Ранее в Минфине заявляли, что нововведение будут тестировать в 2013 году в 4-6 регионах.
Ставка нового налога пока не известна. Ранее предполагалось, что она составит не более 0,1% от рыночной стоимости недвижимости.