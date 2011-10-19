Минфин: россияне скоро будут платить налог на недвижимость по рыночной стоимости

Россияне будут платить единый налог на недвижимость по рыночной стоимости уже через год, сообщил в среду заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ставка нового налога пока не озвучивается.

Ранее в Минфине заявляли, что нововведение будут тестировать в 2013 году в 4-6 регионах.

Ставка нового налога пока не известна. Ранее предполагалось, что она составит не более 0,1% от рыночной стоимости недвижимости.