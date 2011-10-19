Отменены авиарейсы из Москвы в Грецию из-за всеобщей забастовки (видео)

Российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Трансаэро" отменили ряд рейсов из Москвы в Грецию. Там проходит всеобщая забастовка против мер правительства по сокращению зарплат и пенсий в обмен на новые кредиты ЕС и МВФ.

В Греции в среду началась двухдневная всеобщая забастовка, на демонстрации собрались более 120 тысяч человек, из них 70 тысяч участвуют в акции протеста в Афинах.



Массовые демонстрации проходят в Салониках и Патрах, в Ираклионе (остров Крит) и других греческих городах.

Авиадиспетчеры объявили забастовку на 12 часов. В связи с этим 150 внутренних и международных рейсов уже отменены.

В Греции прекращено паромное сообщение, закрыты учреждения, банки, школы и университеты, а также многие магазины по всей стране.

Страна в информационном вакууме. На государственных и частных телеканалах нет выпусков новостей. Не обновляются интернет сайты.

В стране не ходят пассажирские и грузовые поезда. В портах на якоре стоят паромы и суда.

К бастующим железнодорожникам, морякам и госслужащим присоединились журналисты. Не ходят на работу юристы и врачи.

Сегодня же греческий парламент обсудит законопроект о мерах жесткой экономии. Только после его принятия Афины получат очередной восьми миллиардный транш от Европейского союза и МВФ.

Между тем в греческой столице сложилась тяжелая санитарная обстановка. Продолжают бастовать уборщики мусора. На улицах Афин скопилось около 6-ти тысяч тонн мусора. Часть сегодня удалось вывезти. В первую очередь очистили территории школ и больниц. Ранее сообщалось, что к уборке улиц могут привлечь армию.