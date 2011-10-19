Россия переживет, если не попадет в ВТО - Медведев

Россия переживет, если не попадет во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил в среду в Горках президент России Дмитрий Медведев на встрече с Общественным комитетом своих сторонников.



Дмитрий Медведев сказал на встрече, что "все должны понимать (и наши партнеры по процессу присоединения к ВТО), что это не только в интересах России. Это в интересах различного бизнеса, иностранного бизнеса и в целом в интересах грамотного регулирования международных торговых потоков. Это дорога с двусторонним движением".



Российский президент признает, что процесс вступления к ВТО идет трудно, "особенно когда нас продолжают держать в предбаннике, когда мы с трудом договариваемся по вопросам присоединения". Он продолжил: "Мы, конечно, к этому готовы, но если нам будут говорить, что мы по каким-то причинам не годимся, мы это переживем. Это абсолютно точно, абсолютно искренне", – цитирует президента РФ РИА Новости.



В ответ на реплику губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, который переживает, что в процессе присоединения к ВТО может подорваться потенциал сельского хозяйства РФ, Дмитрий Медведев ответил: "Насчет ВТО. Здесь все понятно. Это вы послали привет нашим друзьям. Передадим, что и не надо нам никакого ВТО, нам хорошо и без ВТО, и нечего там делать в этом ВТО. Я с вами согласен: нечего нам делать в этом ВТО. Шутка, конечно", – добавил президент, его поддержали смехом в зале.



Ранее Медведев заявлял, что считает реальным закончить работы по вступлению России во Всемирную торговую организацию в этом году, если "опять не начнутся политические игры".



Переговоры по вступлению РФ в ВТО предполагается закончить на последнем раунде переговоров 15-17 декабря, когда состоится заседание Генерального совета организации, здесь и может быть принято решение о присоединении России во Всемирную торговую организацию.







