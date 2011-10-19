Вынесение вердикта по делу об убийстве Егора Свиридова отложено

Мосгорсуд отложил на 20 октября вынесение вердикта присяжных заседателей по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов.



Адвокаты обратились в суд с просьбой - дать дополнительное время для изучения предоставленных судом вопросов и составления своих замечаний к ним. Адвокат Дмитрий Панков, защищающий в суде обвиняемого в убийстве уроженца Нальчика Аслана Черкесова, заявил в суде, что предоставленных им нескольких часов не хватит для детального ознакомления с проектом вопросов, согласования позиции со своим подзащитным, составления замечаний и новых вопросов. Его мнение поддержали остальные адвокаты и подсудимые.



Согласно российскому законодательству, проект вопросов составляется судом, а затем обсуждается со всеми участниками процесса. После этого судья корректирует вопросы с учетом замечаний сторон.



В четверг адвокаты и прокуроры должны высказать свои замечания, затем судья предоставит окончательный проект вопросов и обратится к присяжным с напутственным словом. В этот же день присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта, передает РИА Новости.