Медведев: Сегодня гражданам достучаться до власти легче, чем в прошлые годы

В подмосковной резиденции Горки президент России Дмитрий Медведев заявил, что сегодня простым людям проще достучаться до власти, чем в прошлые годы.



На встрече с представителями Общественного комитета своих сторонников Дмитрий Медведев сказал: "Как это не парадоксально, но сегодня добраться до властей - от поселковых до президента - проще, чем в 90-е годы, а уж тем более, если сравниться советским периодом. В принципе, шансы достучаться есть у всех - вопрос в том, что люди пишут и сельскому старосте, и президенту, и председателю правительства, а эффективность этих обращений ничтожна. Вот это реальная проблема", - цитирует президента Интерфакс.



В среду в Горках в мероприятии принимают участие около 80 человек, в частности, помощник президента РФ Аркадий Дворкович, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, президент фонда Сколково Виктор Вексельберг, постпред РФ при НАТО Дмитрий Рогозин, главы ряда регионов, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, а также мэр Самары Дмитрий Азаров, главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк, режиссер Федор Бондарчук, телеведущая Тина Канделаки, сенаторы, депутаты, представители общественных организаций, деятели культуры и искусства, журналисты.







