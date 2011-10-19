Семьи погибших при взрыве газа в Бронницах получат компенсацию по 500 тыс руб

Семьи погибших при взрыве газа в Бронницах получат материальную компенсацию по 500 тысяч рублей, такое решение принял губернатор Московской области Борис Громов.



В среду пресс-секретарь губернатора Андрей Барковский сообщил, что "из бюджета Московской области им будет выплачено по 500 тысяч рублей". По его словам, два подъезда жилого дома, в котором взорвался газ, не подлежат восстановлению и будут снесены.



Андрей Барковский подтвердил, что "за счет бюджета Московской области будет приобретено 30 квартир в Бронницах, куда переедут жители этих двух подъездов. За счет бюджета области в новых квартирах будет проведена отделка", - цитирует Барковского Интерфакс. И, кроме того, каждый переезжающий получит по 150 тысяч материальной помощи на покупку мебели, утвари, бытовой техники и т.д., пояснил пресс-секретарь губернатора.



